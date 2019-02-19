Санкт-Петербург, 19 февраля, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Генеральный подрядчик строительства петербургской подземки, компания «Метрострой», и Федеральная налоговая служба (ФНС) подписали мировое соглашение. Арбитражный суд зарегистрировал его 19 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Metrostroy-spb.ru «Метрострой»

Достигнутая договоренность должна открыть путь к восстановлению нормальной работы «Метростроя» и выплате долгов рабочим многочисленных компаний-подрядчиков, непосредственно занятых строительством метро в Петербурге.

«В рамках судебного заседания 19 февраля судья вынесла решение о прекращении спора между ФНС России и ОАО «Метрострой». Суд удовлетворил просьбу сторон и зарегистрировал мировое соглашение, подписанное сторонами 15 февраля. В ближайшее время налоговая инспекция должна отозвать инкассо со счетов ОАО «Метрострой», после чего компания начнет вести плановую финансовую деятельность», — подчеркнули в «Метрострое».

Только с самой компании, не считая ее «дочерних» подрядчиков, ФНС пыталась взыскать почти 789 млн рублей долгов по налогам. Блокировка счетов привела, в частности, к невозможности погасить многомесячные долги перед сотнями рабочих, которые уже пошли на крайние меры в виде голодовок, забастовок и народных сходов у Смольного.

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Управления №11, 13 и 15 оказались без зарплат на несколько месяцев, и, хотя рабочие с нетерпением ждали вестей о мировом соглашении, из комментариев «Метростроя» они поняли, что 19 февраля денег им тоже ждать не следует. Это вызвало в среде строителей очередную волну негодования.

В «Метрострое» утверждали, что причиной финансовых проблем компании является Смольный, который не оплатил уже исполненные работы по всем линиям метрополитена. «Погашение этой задолженности позволит снять все финансовые трудности компании», — утверждали в строительной компании.

После Нового года стало известно, что «Метрострой» через суд потребовал 1,1 млрд рублей у комитета по строительству и 849 млн рублей — у «Дирекции транспортного строительства» Санкт-Петербурга. Претензии «Метростроя» связаны со строительством Фрунзенского радиуса, ввод новых станций которого отложен с декабря 2018 на конец мая 2019 года.

Однако в петербургском правительстве все это время отстаивали противоположную версию развития событий. Смольный и вовсе разорвал с единственным генподрядчиком все контракты, правда, впоследствии от этого разрыва было решено отказаться.

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Тем не менее, городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры заявил, что «Метрострой» грубо не исполняет условия госконтрактов, плохо планирует производственные программы. Даже вливание дополнительных денег не могли бы помочь «Метрострою», уверены в Смольном.

«Компания не справится с исполнением заключенных госконтрактов даже при условии потенциальной докапитализации», — подчеркивали чиновники. Там также добавили, что при плановых показателях 2504 квалифицированных рабочих на Фрунзенском радиусе в последние полгода трудятся не более 300 человек, а у «Метростроя» нет средств для закупки оборудования и материалов, необходимых для завершения строительства.

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Напомним, Фрунзенский радиус — станции «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» — не сумели открыть в декабре 2018 года, их перенесли на конец мая 2019-го, а затем был назван новый срок — 1 сентября 2019 года. Перенесен срок ввода в строй и «Горного института».

«Метрострой» же утверждает, что чиновники Смольного некомпетентны, так как заказчик «сделал всё для того, чтобы завести ситуацию в тупик». Кроме того, «Метрострой» полагает, что Смольный и ранее неоднократно пытался с помощью претензий и судебных исков переложить ответственность за срывы сроков строительства метрополитена на генподрядчика.