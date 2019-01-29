Фрунзенский радиус метро Петербурга обещают достроить к осени

Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM Станции Фрунзенского радиуса на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена реально достроить летом 2019 года, чтобы к 1 сентября они были готовы перевозить школьников и взрослых.

Об этом сообщил журналистам 29 января председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин. По его словам, «школьники 1 сентября поедут в метро», сообщает «Фонтанка».

Напомним, согласно контракту Смольного с «Метростроем, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» должны были войти в строй в декабре 2018 года. Однако этот срок был сорван, чиновники и строители метро обвинили в этом друг друга.

Новым сроком ввода станций Фрунзенского радиуса и электродепо «Южное» на той же ветке был назван конец мая 2019 года, когда Санкт-Петербург отмечает день своего рождения.

Однако уже после этого, в конце января 2019 года, Смольный разорвал с «Метростроем» госконтракт на строительство Фрунзенского радиуса и двух других веток метро и объявил о поиске новых подрядчиков для достройки объектов.

Как говорят сегодня в КРТИ, заказы на достройку линий метро, которых лишился «Метрострой», будут распределены между несколькими компаниями, а конкурсы объявят уже на этой неделе. При этом перед новыми подрядчиками поставят задачу использовать кадры «Метростроя».

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Напомним, власти Петербурга 21 января 2019 года в одностороннем порядке решили прекратить отношения с «Метростроем», который был генподрядчиком по строительству метро.

«Метрострой» заявил, что будет оспаривать разрыв контрактов в суде, и предупредил, что остановка работы под землей может привести к самым тяжелым последствиям.

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