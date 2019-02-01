Власти Петербурга отменили «развод» с Метростроем

Санкт-Петербург, , 20:07 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил отозвать уведомление о расторжении контрактов с ОАО «Метрострой» — генеральным подрядчиком по строительству петербургской подземки. Об этом вечером 1 февраля сообщил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. Это произошло после неудачного для Смольного решения арбитража и выступлений метростроевцев.

Напомним, решение о расторжении с «Метростроем» госконтрактов на строительство трех линий было принято 21 января 2019 года. Один контракт на новую Красносельско-Калининскую линию оставался в силе.

Как отмечают в аппарате вице-губернатора, сегодня Эдуард Батанов по поручению Александра Беглова встретился с руководством ОАО «Метрострой», подрядных организаций и представителями трудовых коллективов.

По данным СМИ, одна из групп рабочих приходила сегодня с претензиями и вопросами к зданию Смольного, ее представители были приняты Батановым. Решение в пользу продолжения сотрудничества с «Метростроем» принято «в связи с обращением ветеранов и рабочих», отмечают власти.

Городские власти, отзывая уведомление о разрыве контрактов, поставили «Метрострою» ряд условий, в числе которых — погашение задолженности по зарплате перед метростроевцами, урегулирование проблем с налоговыми органами, а также подтверждение наличия финансовых источников для исполнения обязательств компании.

«Метрострой» обязан обеспечить завершение строительства станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса до 1 июля 2019 года. В случае невыполнения этих условий город будет вынужден вернуться к процедуре расторжения контрактов», — заявили в Смольном.

Читайте также: Фрунзенский радиус метро Петербурга обещают достроить к осени

Напомним, накануне Смольным было заявлено, что станции Фрунзенского радиуса будут открыты лишь 8 сентября 2019 года. Ранее назывался срок 27 мая 2019 года, а по контракту эти станции уже должны были работать с конца декабря 2018 года.

Решение о сохранении контрактов с «Метростроем» принято на фоне промежуточной судебной победы компании, которая оспорила действия Смольного в арбитраже.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 30 января ввел временный запрет на расторжение контракта на строительство продолжения Лахтинско-Правобережной (четвертой, оранжевой) ветки от станции «Спасская» до станции «Морской Фасад», приняв аргументы «Метростроя».

Напомним также, что Межрайонная инспекция ФНС по крупным налогоплательщикам Санкт-Петербурга подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве ОАО «Метрострой» в связи с многомиллионным долгом по налоговым платежам. Компания надеется на заключение мирового соглашения, объясняя, что долг возник из-за недофинансирования со стороны города.

Читайте также: «Метрострой» Петербурга объяснил новые судебные иски к нему

«Метрострой» представил нам план оздоровления ситуации. Они готовы в ближайшее время заключить с налоговой инспекцией мировое соглашение и обеспечить его залогом. Должны быть отозваны судебные иски «Метростроя». Также нам предстоит в кратчайшие сроки окончательно согласовать план производства работ. Тогда город будет готов продолжать исполнять заключенные контракты», — заявил сегодня Эдуард Батанов.

По словам вице-губернатора, сегодняшнее решение врио губернатора о продолжении работы с «Метростроем» является актом доброй воли.

«Мы даём возможность «Метрострою» восстановить репутацию надежного, качественного партнера, уникального для Петербурга метростроителя, и с честью выйти из непростого положения», — сказал Эдуард Батанов.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд временно запретил Смольному разрывать один из контрактов с Метростроем