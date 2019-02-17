Дубай, ОАЭ, 17 февраля, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Международный аэропорт Дубай приостановил работу на 30 минут после того, как в районе аэропорта был замечен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Gizmodo.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай

Появление беспилотнкика в районе аэропорта привело к сбою в работе, некоторые из пассажиров сообщили в социальной сети Twitter, что их рейсы были задержаны на полтора часа.

Издание отмечает, что аэропорт в Дубай является третьим в мире по загруженности. Он уступает по пассажиропотоку только аэропорту Хартсфилд-Джексон (Атланта, США) и аэропорту Шоуду (Пекин, КНР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года лондонский аэропорт Гатвик был закрыт более чем на сутки из-за появления беспилотных летательных аппаратов на территории аэродрома.

Позже Ассоциация авиакомпаний европейских регионов призвала к ужесточению требований безопасности при использовании беспилотных летательных средств в Европейском союзе.