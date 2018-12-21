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Беспилотник парализовал работу лондонского аэропорта «Гатвик»

Происшествия

Дрон, управляемый неизвестным оператором, появляется над взлетной полосой по подозрительному графику

Беспилотник парализовал работу лондонского аэропорта «Гатвик»
В аэропорту

Лондон, 21 декабря 2018, 21:06 — REGNUM  Взлетно-посадочная полоса лондонского аэропорта «Гатвик» опять была закрыта из-за сообщений о появившемся над ней беспилотнике, сообщает 21 декабря пресс-служба аэропорта.

Ранее функционирование аэропорта «Гатвик» было приостановлено из-за появляющегося над взлетно-посадочной полосой беспилотника более чем на 24 часа и было возобновлено только утром.

Администрация воздушной гавани сообщает, что работа аэропорта приостановлена «в качестве меры предосторожности в связи с предполагаемым появлением дрона».

Отмечается, что личность оператора, управляющего этим беспилотником, так и не выяснена. При этом дрон появляется над взлетно-посадочной полосой в моменты, когда её снова собираются открывать. Поэтому есть подозрение, что речь может идти о спланированной акции.

На данный момент вовремя улететь или прилететь своим рейсом не смогли более ста тыс. человек.

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Беспилотники
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