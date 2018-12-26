Авиакомпании Европы требуют ужесточить правила владения беспилотниками

Брюссель, , 07:21 — REGNUM Поскольку аэропорт Гатвик был вынужден временно приостановить свою деятельность из-за инцидента, связанного с беспилотным летательным аппаратом, Ассоциация авиакомпаний европейских регионов (ERA) призвала к «более жёстким и согласованным» правилам безопасности в Европейском союзе (ЕС). Ассоциация сообщила, что нужно сделать «необходимые шаги» для предотвращения полетов нерегулируемых беспилотных летательных аппаратов вблизи аэропортов и самолетов.

ERA заявила, что из-за роста как коммерческих, так и развлекательных рынков производители и операторы беспилотных летательных аппаратов стремятся расширить доступ к воздушному пространству, в том числе к тому, на котором работают коммерческие самолеты.

В заявлении ERA говорится: «Недавние инциденты в окрестностях европейских аэропортов, в частности сегодняшняя ситуация в лондонском аэропорту Гатвик, являются иллюстрацией угроз, с которыми мы сталкиваемся. Отсутствие регулирования в отношении владения и использования беспилотников было большой проблемой для ERA в течение длительного периода времени, и теперь настало время для введения более жестких законов и правоприменения».

ERA добавила: «Беспилотные операции в регулируемой и контролируемой среде могут иметь огромные коммерческие преимущества; однако использование беспилотных летательных аппаратов лицами, мало знакомыми с правилами работы аэропортов и воздушного пространства и относящимся с пренебрежением к безопасности полетов в целом, может привести как к серьезным нарушениям, так и создать реальную угрозу безопасности воздушного судна».

Генеральный директор ERA Монтсеррат Баррига сказал: «Использование систем настройки «бесполетных зон» в аэропортах, которые отслеживают траекторию полета беспилотника, поможет бороться с этой угрозой, но сейчас приоритетным является ужесточение законов и создание более крупных зон, запрещённых для полётов вокруг аэропортов».

«В равной степени, учитывая, что ещё больше дронов, скорее всего, будут дарить в качестве подарков на это Рождество, становится очевидно, что необходимо также предоставлять больше информации, чтобы люди знали, где и как можно использовать дроны безопасным и рациональным образом. Между тем крайне важно, чтобы все правительства предприняли необходимые шаги для ускорения процесса регулирования деятельности беспилотных летательных аппаратов, как коммерческих, так и развлекательных», — сообщает портал AVIATOR.GURU.

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«В России же до сих пор, ни МИНТРАС и РОСАВИАЦИЯ (а также ФСБ, МВД, Росгвардия и ФСО) до сих пор никак не озаботилась вводом в автопилоты дронов доставляемые в Россию «бесполетных зон» и высотных ограничений, что легко может быть сделано любыми производителями по их требованию. Поэтому эти «игрушки» по-прежнему способны не только летать и снимать в запретных зонах, но и подниматься на высоты свыше 4 километров. По разным оценкам, на руках у населения в настоящий момент находится от 300 до 500 тысяч подобных аппаратов. Следует так же понимать, что большинство «заводских» аппаратов снабжено опциями передачи через интернет на сервера компаний полной полетной информации (траектории полетов, высоты и скорости, а также местоположения запуска). Запрос этих данных в онлайн режиме не только может получать оперативные данные, но и использоваться любыми правоохранительными органами постфактум, вплоть до судебных разбирательств и профилактической работы с владельцами дронов. Так же, чувство чудовищного удивления вызывает тот факт, что владельцы этих аппаратов никак не регистрируются в госорганах в качестве «внешних пилотов» (эти функции могло бы взять на себя «единое окно» ЕИРЦ) и не страхуют свою «гражданскую ответственность» в отношении третьих лиц, хотя, то что даже небольшой дрон (летающая мясорубка) — это источник повышенной опасности (Статью 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих) — никто не отменял. Следует отдельно отметить, крайне высокий уровень безопасности полетов у авиамоделистов и спортсменов (Федерация авиамодельного спорта), которые не только добровольно регистрируют свои авиамодели, но и летают только в специально отведенных для них зонах, не превышая высот в 150 метров (на самом деле значительно ниже). Тем не менее государство «кошмарит» своими запретами исключительно эту часть законопослушного населения, закрывая глаза на полмиллиона «партизан», — считает эксперт.

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