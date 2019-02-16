Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации после президентских выборов-2019 на Украине хотят видеть Петра Порошенко отстраненным от власти. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в кулуарах Мюнхенской конференции.

Gov.ua Петр Порошенко и Курт Волкер

По мнению дипломата, Кремль, который якобы пытается «атаковать и ослабить» Порошенко, планирует вести диалог с «новыми политиками» на Украине.

«Я думаю, что они (власти РФ) надеются, что смогут заключить какую-то сделку, которая выгодна России с новым правительством», — сказал Волкер.

11 февраля заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости заявил, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, вместо того чтобы налаживать диалог между конфликтующими сторонами на Украине, напротив, подстрекает Киев к силовому сценарию в Донбассе.

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