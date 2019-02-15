Москва, 15 февраля, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), российский боец Хабиб Нурмагомедов выплатил штраф в размере $500 тысяч, назначенный ему Атлетической комиссией штата Невада за инцидент после боя с ирландцем Конором Макгрегором осенью 2018 года. Об этом 15 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Алексей Колчин ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

Отмечается, что сумма штрафа уже поступила в атлетическую комиссию.

«Также, как и обещал Хабиб, он заплатил штрафы за своих товарищей ($50 тысяч) и оплатил услуги адвоката ($200 тысяч)», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, Атлетическая комиссия Невады приняла решение дисквалифицировать Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за драку после победы в поединке против Конора Макгрегора, а также назначила ему штраф в размере $500 тысяч.

Бойцы Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов, которые также участвовали в потасовке, были дисквалифицированы на год, им были назначены штрафы в размере $25 тысяч.

Конору Макгрегору были назначены штраф в $50 тысяч и дисквалификация сроком на шесть месяцев.

Читайте также:

Нурмагомедов вернётся на ринг не раньше осени 2019 года

Глава UFC «удивлён суровостью» наказания для Хабиба Нурмагомедова