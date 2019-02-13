Москва, 13 февраля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Повальные обвинения России во вмешательстве в выборы по всему миру приобрели вид некоей фобии, заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова главы киберполиции Украины Сергея Демидюка, который ранее заявил о русских хакерах, которые якобы вмешиваются в подготовку выборов президента в этой стране.

«Нет, нам об этом ничего не известно. Я только могу сказать, что мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран мира», — заявил Песков, добавив, что подобные заявления принимают «характер какой-то мании или фобии» и не имеют ничего общего с реальностью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в США продолжается расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы «российском вмешательстве» в выборы главы Белого дома в 2016 году.

Кроме того, ранее вице-премьер Болгарии Томислав Дончев заявил, что Россия предпримет попытки вмешательства в выборы в Европейский парламент и местные выборы, которые пройдут в стране в 2019 году.

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