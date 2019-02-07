В американском конгрессе продолжат расследовать «российское вмешательство»

Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Члены Демократической партии США в Палате представителей конгресса решили возобновить расследование по «российскому следу» в предвыборной кампании президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, говорится в заявлении главы комитета по разведке Адама Шиффа.

Он заявил, что расследование попытается раскрыть «полный объем» якобы российского вмешательства в американские выборы, а также связи Трампа с Россией. Он добавил, что расследование изучит, имеют ли иностранные граждане компромат на американского президента. Комитет также направит данные об опросах свидетелей в конгрессе США спецпрокурору Роберту Мюллеру.

В свою очередь, Трамп назвал Шиффа «политическим наемником». Он призвал конгресс прекратить расследование, так как оно якобы вредит экономике Соединенных Штатов. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси уже заявила, что расценивает слова Трампа как угрозу конгрессу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января представители минюста США заявили о близости к окончанию расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Предполагается, что по завершении расследования команда Мюллера предоставит подробный отчет о его результатах.

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