Москва, 13 февраля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Доходный дом Плевако в Москве получил статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Доходный дом Ф. Н. Плевако

Четырехэтажный жилой дом на Новинском бульваре, 18а построен в 1905 году и является образцом северного модерна.

Фасады дома украшены яркими панно из майолики и изразцами, выполненными по эскизам Михаила Врубеля.

Добавим, Федор Плевако (1842−1909 гг.) — известный московский адвокат, юрист, действительный статский советник. Прославился благодаря своему ораторскому искусству.

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