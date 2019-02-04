В Москве отреставрируют усадьбу купцов Абрикосовых

Москва, , 11:16 — REGNUM В Москве будет отреставрирована усадьба купцов Абрикосовых. Об этом 4 февраля сообщил официальный сайт департамента культурного наследия Москвы.

Работы по восстановлению объекта начались ещё осенью 2018 года — в здании провели большую часть научно-исследовательских и противоаварийных работ.

«Должны быть отреставрированы сводчатые палаты в подвале здания: они относятся ко второй половине XVII века и более трёх веков назад были палатами купцов Гурьевых. Фасадам требуется вернуть тот облик, который сформировался к 1880-м годам», — заявил председатель научно-методического совета при Мосгорнаследии Андрей Баталов.

Он также сообщил, что будет полностью отреставрирована квартира купцов Абрикосовых. Сейчас на объекте культурного наследия регионального значения продолжается укрепление несущих конструкций постройки.

«Планируется, что весь комплекс восстановительных работ займет около пяти лет», — добавил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Напомним, после пожара 2009 года здание пришло в негодное состояние. В частности, были повреждены деревянные конструкции верхних этажей и перекрытия.

В основе усадьбы находятся одноэтажные каменные палаты конца XVII — начала XVIII века, они принадлежали богатым купцам — братьям Михаилу, Ивану и Андрею Гурьевым. Последними хозяевами дома с 1881 по 1917 год было семейство купца Алексея Абрикосова — русского предпринимателя, фабриканта, представителя кондитерской династии.