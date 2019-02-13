Вашингтон, 13 февраля, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Государственный долг Соединенных Штатов впервые в своей истории преодолел отметку $22 трлн, сообщает министерство финансов США.

Доллар

По данным ведомства, на сегодняшний день госдолг США составляет $22,012 трлн. С начала февраля 2019 года этот показатель вырос более чем на $90 млрд, а за последние 11 месяцев — более чем на $1 трлн.

Напомним, ранее сообщалось, что за время правления президента США Дональда Трампа госдолг этой страны увеличился более чем на $2 трлн. Вместе с тем в ноябре прошлого года Трамп пообещал, что к концу его второго президентского срока США полностью погасят государственный долг.

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