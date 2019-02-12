О новых требованиях Японии к России и лицемерии Запада: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Посол Белоруссии в Литве попрощался с врагом БелАЭС;
- Япония требует от России военные компенсации;
- В Венгрии назвали критику Москвы странами Запада лицемерием;
- Тимошенко намерена вернуть Крым и Донбасс;
- Вертолет ВВС Турции рухнул в Стамбуле.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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