Рижскую думу продолжит возглавлять Нил Ушаков
Рига, 11 февраля, 2019, 20:19 — ИА Регнум. В результате внеочередного заседания Рижской думы, созванного сегодня, 11 февраля, по инициативе Национального объединения VL-TB/LNNK, Нил Ушаков сохранил за собой пост мэра Риги, сообщает новостной латвийский портал delfi.lv.
Из сообщения следует, что «против» отставки Ушакова проголосовало 30 депутатов горсовета, «за» проголосовало 20 депутатов.
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В субботу, 9 февраля, в Риге на площади, где располагается Рижская дума, прошел многотысячный митинг в поддержку Ушакова. По разным оценкам, в акции приняли участие от 3 до 5 тысяч человек. К участию в митинге призывал лично Ушаков на своей странице в Facebook, где заявил, что «обстановка в Латвии с каждым днем становится все более нездоровой». Он отметил, что вслед за полной ликвидацией образования на русском языке в Латвийской Республике пытаются дискредитировать «партии, которые пользуются поддержкой русскоязычных избирателей».
«Обстановка в нашей стране с каждым днём становится всё более нездоровой. Чем громче «история успеха», тем сильнее необходимость найти «мальчиков для битья», за счёт которых можно было бы хоть как-то самоутвердиться», — написал Ушаков в Facebook.
Участники субботнего митинга принесли с собой множество плакатов, которые содержали различные политические лозунги с поддержкой мэра Ушакова и его партии, а также с критикой и упреками в адрес нового правительства Кариньша и отдельных министров.
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Из сообщения латвийских СМИ следует, что организаторы акции обращались к пришедшим со специально установленной трибуны и сразу на двух языках — латышском и русском.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января 2018 года в рамках уголовного процесса прошли «неотложные процессуальные действия» — обыски в кабинете мэра Риги Нила Ушакова в Рижской думе и у него дома.
Оппозиция горсовета Риги сразу уже запустила очередной процесс по сбору подписей за созыв внеочередного заседания, на котором должна была решаться судьба Нила Ушакова.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией официально подтвердило, что обыски у Ушакова проходили в рамках уголовного дела о закупках общественного транспорта. Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.
Напомним, что до этого в декабре 2018 года националисты уже попытались свергнуть с поста главы города председателя победившей на последних парламентских выборах партии «Согласие», которую возглавляет нынешний мэр Риги Нил Ушаков.
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Формальным поводом для этих действий стал скандал с закупкой трамваев и автобусов муниципальным предприятием Rīgas satiksme. 11 декабря местное бюро по предотвращению борьбы с коррупцией обвинило мэрию Риги в коррупции. При проверке обнаружилось, предположительно, множество коррупционных схем.
Националисты связывают деятельность транспортников напрямую с партией «Согласие» и мэром Риги Ушаковым и считают, что он должен подать в отставку, а городская дума — быть распущена.