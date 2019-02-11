Рига, 11 февраля, 2019, 20:19 — ИА Регнум. В результате внеочередного заседания Рижской думы, созванного сегодня, 11 февраля, по инициативе Национального объединения VL-TB/LNNK, Нил Ушаков сохранил за собой пост мэра Риги, сообщает новостной латвийский портал delfi.lv.

Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja Нил Ушаков

Из сообщения следует, что «против» отставки Ушакова проголосовало 30 депутатов горсовета, «за» проголосовало 20 депутатов.

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В субботу, 9 февраля, в Риге на площади, где располагается Рижская дума, прошел многотысячный митинг в поддержку Ушакова. По разным оценкам, в акции приняли участие от 3 до 5 тысяч человек. К участию в митинге призывал лично Ушаков на своей странице в Facebook, где заявил, что «обстановка в Латвии с каждым днем становится все более нездоровой». Он отметил, что вслед за полной ликвидацией образования на русском языке в Латвийской Республике пытаются дискредитировать «партии, которые пользуются поддержкой русскоязычных избирателей».

«Обстановка в нашей стране с каждым днём становится всё более нездоровой. Чем громче «история успеха», тем сильнее необходимость найти «мальчиков для битья», за счёт которых можно было бы хоть как-то самоутвердиться», — написал Ушаков в Facebook.

Участники субботнего митинга принесли с собой множество плакатов, которые содержали различные политические лозунги с поддержкой мэра Ушакова и его партии, а также с критикой и упреками в адрес нового правительства Кариньша и отдельных министров.

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Из сообщения латвийских СМИ следует, что организаторы акции обращались к пришедшим со специально установленной трибуны и сразу на двух языках — латышском и русском.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января 2018 года в рамках уголовного процесса прошли «неотложные процессуальные действия» — обыски в кабинете мэра Риги Нила Ушакова в Рижской думе и у него дома.

Оппозиция горсовета Риги сразу уже запустила очередной процесс по сбору подписей за созыв внеочередного заседания, на котором должна была решаться судьба Нила Ушакова.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией официально подтвердило, что обыски у Ушакова проходили в рамках уголовного дела о закупках общественного транспорта. Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Напомним, что до этого в декабре 2018 года националисты уже попытались свергнуть с поста главы города председателя победившей на последних парламентских выборах партии «Согласие», которую возглавляет нынешний мэр Риги Нил Ушаков.

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Формальным поводом для этих действий стал скандал с закупкой трамваев и автобусов муниципальным предприятием Rīgas satiksme. 11 декабря местное бюро по предотвращению борьбы с коррупцией обвинило мэрию Риги в коррупции. При проверке обнаружилось, предположительно, множество коррупционных схем.

Националисты связывают деятельность транспортников напрямую с партией «Согласие» и мэром Риги Ушаковым и считают, что он должен подать в отставку, а городская дума — быть распущена.