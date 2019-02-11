Москва, 11 февраля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. В российских школах новшество — впервые в штатный режим вводится итоговое собеседование по русскому языку для выпускников девятых классов. Цель — проверить навыки устной речи у школьников, сообщили в Рособрнадзоре.

Альберт Анкер. Пишущий мальчик с сестрой. Фрагмент. 1875

В ведомстве отметили, что итоговое собеседование по русскому языку является обязательным. Если девятиклассник не прошел тест, он не будет допущен к государственной итоговой аттестации (ГАИ).

Итоговое собеседование по русскому языку в школах России пройдет 13 февраля. На сдачу теста зарегистрировались 1 млн 438 тыс. девятиклассников.

Добавим, для выпускников, не сдавших собеседование, предусмотрены дополнительные дни — 13 марта и 6 мая.

Читайте также: Масштабную акцию «ЕГЭ: из года в год» проведут в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в центре развития кадрового потенциала 15 и 16 февраля пройдет масштабная образовательная акция для выпускников школ и учителей «ЕГЭ: из года в год».

На эту тему: Глава Минпросвещения попросила «сломать» систему натаскивания на ЕГЭ