Берлин, 10 февраля, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса не будут избавляться от своих ядерных арсеналов, пока этого не сделают Китай и Российская Федерация. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг изданию Berliner Morgenpost.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Цель НАТО — мир без ядерного оружия», — сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО добавил, что мир не станет безопаснее, даже если военный блок избавится от всех своих ядерных запасов. По его словам, Россия, Китай и другие страны не отказываются от ядерного арсенала.

7 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Westfälische Rundschau заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить работу по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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