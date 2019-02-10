Вашингтон, 10 февраля, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Отключение света во время выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро стало поводом для шутки со стороны советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. На инцидент Болтон отреагировал в своем микроблоге в Twitter.

Gage Skidmore Джон Болтон

Для мафии Мадуро в Венесуэле настал период «тушите свет», — написал Болтон.

Советник Трампа также привел ссылку с фрагментом выступления Мадуро. В помещении сначала мигнул свет и перестал работать микрофон, а затем вовсе стало темно. Венесуэльский лидер был вынужден прервать речь.

https://twitter.com/AmbJohnBolton/status/1094309070474039296

Как сообщало ИА REGNUM, власти США поддержали противника Мадуро, венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства. Болтон 8 февраля заверил, что американская сторона сделает всё возможное, чтобы быстрее доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.

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