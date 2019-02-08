Болтон обещал лидеру венесуэльской оппозиции «гуманитарную поддержку»

Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Вашингтон как можно скорее окажет гуманитарную помощь «временному главе» Венесуэлы Гуайдо, заявил 8 февраля в Twitter советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«США сделают все возможное, чтобы как можно быстрее доставить гуманитарную помощь Венесуэле, её людям и их новому правительству, которое возглавляет Х. Гуайдо», — написал Болтон.

При этом он выразил надежду на то, что военные Венесуэлы не будут этому препятствовать.

Напомним, подразделения армии Венесуэлы уже перекрыли один из немногих мостов на границе с Колумбией, опасаясь военного вторжения США и их сателлитов.

По словам советника, он надеется, что народ Венесуэлы и военные позволят доставить эту гуманитарную помощь в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, организацией «гуманитарной помощи» Венесуэле занимаются военные США.

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