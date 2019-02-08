Болтон советует России признать Гуайдо и бросить Мадуро

Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Российской Федерации и ряду других стран, которые поддерживают законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ещё не поздно признать спикера Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Хуана Гуайдо в качестве главы государства. Об этом Болтон написал сегодня, 8 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Удвоение плохой ставки не делает ее хорошей. У России и других стран еще есть время присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуайдо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию Венесуэлы», — пишет Болтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо по указке вице-президента США Майка Пенса объявил себя президентом Венесуэлы.

США, Канада, ряд стран Латинской Америки и большинство стран Евросоюза признали Гуайдо в качестве единственного президента Венесуэлы. Россия Турция и Китай объявили о своей поддержки законного президента Мадуро.

Гуайдо и американцам пока не удалось полностью захватить власть в Венесуэле. Противостояние продолжается. Ситуацию осложняет тот факт, что у России и Китая есть очень крупные инвестиции в Венесуэле, и в случае фактического захвата страны американцами все эти инвестиции могут быть потеряны.