Москва, 9 февраля, 2019, 20:48 — ИА Регнум. В Москве совершил экстренную посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Лариса Марковец в интервью ТАСС.

Gleb Osokin Sukhoi Superjet 100

По ее словам, ЧП произошло в субботу, 9 февраля, в аэропорту Шереметьево. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Марковец отметила, что воздушное судно, на борту которого сработала сигнализация низкого уровня первой гидросистемы, следовало из Москвы в Прагу.

По ее словам, всего на борту Sukhoi Superjet 100 находились 58 человек.

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