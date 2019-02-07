Токио, 7 февраля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Япония продолжит переговоры с Россией, нацеленные на заключение мирного договора на условиях, приемлемых для обеих сторон. Об этом заявил 7 февраля японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на общенациональном митинге за «возвращение северных территорий», как называют в Японии российские южные Курилы.

Иван Шилов ИА REGNUM Подпишут ли Путин и Абэ мирный договор своими руками

Абэ отметил сложность территориальной проблемы, нерешенной за 73 года, прошедшие после Второй мировой войны. Однако это необходимо сделать, подчеркнул он и заверил, что будет двигаться к цели последовательно, «шаг за шагом».

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Глава японского правительства напомнил, что в январе он и российский президент Владимир Путин поручили главам дипломатий обеих стран провести в феврале следующий раунд переговоров. Он добавил, что пригласил Путина на саммит «Большой двадцатки» в Осаке, намеченный на июнь 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Абэ заявил, что у Японии нет претензий на российские Курильские острова. Предметом территориального спора является, с точки зрения Токио, естественное продолжение самого северного японского острова Хоккайдо. Это «четыре северных острова»: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.

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