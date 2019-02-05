«День северных территорий» в Японии: наступит ли Абэ на горло своей песне?

Анатолий Кошкин, , 23:00 — REGNUM

По поступающим из Токио сообщениям, возможно, впервые за всю историю существования с 1981 года реваншистского «дня северных территорий», то есть общенациональных действий с требованиями «возвращения» перешедших по итогам войны под суверенитет СССР / России Курильских островов, эти земли не будут названы «незаконно оккупированными японскими исконными территориями». Во всяком случае, дабы не раздражать русских, и, в первую очередь, президента РФ В. Путина, все еще соглашающегося на продолжение бесплодных переговоров о том, отдавать российские острова Японии или нет, этих слов, похоже, постарается избежать в своем выступлении японский премьер.

Эти оскорбляющие нашу страну и наш народ-победитель «термины» забывших о позорной безоговорочной капитуляции своей страны японских националистов, вроде бы, не включат и в резолюцию"общенационального митинга за возвращение северных территорий — 7 февраля». Оттуда, говорят, изымут и слова о «незаконной оккупации», которые были во всех резолюциях таких мероприятий. Более того, сообщается, что организаторы митинга и демонстраций могут удалить из пропагандистского арсенала и грубо искажающие историю и географию утверждения, представляющие Курильские острова как якобы «исконные территории Японии».

Откровенно говоря, это удивляет, ибо тем самым, японские реваншисты, что называется «рубят сук, на котором сидят». Как без этих лживых «лозунгов» они собираются убеждать японцев «бороться за северные территории», если они и, оказывается, вопреки тому, чему учат в школе, вовсе не исконные и не оккупированные? И достойно ли, прикрываясь фиговым листком деланного «дружелюбия», тем, не менее, проводить в национальном масштабе враждебные нашей стране мероприятия? В честные намерения Абэ можно было поверить, если бы он взял да отменил в этом году возглавляемые правительством митинги и демонстрации с необоснованным и незаконным требованием изъять из состава России Курильские острова.

И еще. Интересно, провел ли Абэ-сан соответствующую работу среди многочисленных в его стране организаций ультраправых, по существу, фашистских сил, которые в эти часы заливают бензин в свои черные агитационные машины, развешивают на них флаги и знамена милитаристской Японии, налаживают мощнейшие громкоговорители, через которые будут на улицах Токио, Саппоро и других городов изливать свою ненависть к соседней стране, прорываться к российским посольству и генконсульствам, чтобы истошными криками требовать «незамедлительно вернуть» — нет, не Шикотан и Хабомаи, о которых соглашается вести торг президент Путин, а все до единого Курильские острова вплоть до Камчатки и Южный Сахалин. Десятилетиями наблюдая эти порочащие японский народ безобразные шабаши японских воинствующих реваншистов, мне трудно поверить, что Абэ удастся убедить их ради призрачных перспектив «решения проблемы северных территорий» отказаться от своих планов на 7 февраля.

К тому же, хотя японские ультраправые и считают Абэ своим единомышленником, им не нравится, как говорят в Японии, его заигрывания с Путиным, и то, что он идет якобы на поводу у российского президента. А потому, полагаю, в учрежденный правительством «день северных территорий», все будет безобразно, как всегда, ибо за японскими ультра стоят силы, гораздо могущественнее «друга Синдзо». И не Абэ, а настоящие хозяева Страны восходящего солнца будут определять политику этой страны в отношении России. И уже скоро в этом можно будет убедиться…