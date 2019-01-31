Абэ отказался от Курил и уточнил, что нужно от России

Токио, , 14:08 — REGNUM Японские власти не претендуют на передачу им российских Курильских островов. Предметом территориального спора является, с точки зрения Токио, естественное продолжение самого северного японского острова Хоккайдо, заявил 31 января во время дебатов в нижней палате парламента премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Речь идет о «четырех северных островах», которые Япония не считает частью Курильской гряды: Итурупе, Кунашире, Шикотане и группе Хабомаи. Абэ напомнил, что японская сторона отказалась от всех прав на Курильский архипелаг в соответствии с мирным договором, заключенным в Сан-Франциско в 1951 году.

Таким образом Абэ ответил на заявление лидера компартии Японии Кадзуо Сии, который призвал потребовать от России передачи всего Курильского архипелага. Однако суверенитет Японии распространяется на четыре не входящих в него острова, напомнил Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, часть Сахалинской области России — четыре острова Курильской гряды и исключительная экономическая зона вокруг них — является объектом настойчивых территориальных претензий Японии. Российские власти не раз подчеркивали, что вопрос принадлежности их РФ не обсуждается.

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