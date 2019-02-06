Москва, 6 февраля, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Верховный суд РФ признал территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Татарии недействительной в части строительства мусоросжигательного завода.

Загрязнение воздуха

Апелляционная жалоба правительства региона оставлена без удовлетворения, сообщает «Коммерсантъ». Таким образом, ВС РФ поддержал ранее вынесенное Верховным судом Татарии решение.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, о строительство мусоросжигательного завода в Татарии стало известно в 2017 году, и сразу же жители Казани, которая была заявлена как первоначальная площадка для строительства, выступили против. Начались акции протеста, открытые письма, обращения к властям. Горожане настаивали, что заводу в регионе не место, а они имеют право на чистый воздух и здоровье. В июне 2017 года под проект была выбрана компания-оператор — ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (100% уставного капитала в ней принадлежат ООО «РТ-Инвест Финанс»). Позднее стало известно, что под завод был выкуплен участок в посёлке Осиново Зеленодольского района, и к жителям Казани присоединились житель нового микрорайона, рядом с будущей стройплощадкой. Сдать в строй завод стоимостью более 30 млрд рублей планировали в 2022 году.

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Глава республики Рустам Минниханов говорил, что строительство мусоросжигательного завода — это единственно возможный вариант решения мусорных проблем в республике.

«Нет другого пути. Ну, куда мы будем эти отходы складывать? Ну, давайте будем их захоранивать — и что? Вся республика будет свалкой?» — эмоционально высказался Минниханов.

Мэр Казани Ильсур Метшин на одной из сессий Госсобрания заявил, что «ничего нового мир не придумал, поэтому завод — это второй этап». На заседание, где обсуждалась территориальная схема обращения с ТКО, включая и строительство мусорного завода, активистов не пустили.

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В октябре активисты обратились в Верховный суд РТ с коллективным иском к кабинету министров региона и Совету Осиновского сельского поселения. Истцы оспаривают перезонирование участка, определенного под завод, изменения в правилах застройки и землепользования, которые были внесены без учета мнения жителей.