Москва, 6 февраля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Московский парк «Зарядье» подготовит ко Дню святого Валентина лекцию для влюбленных. Лекция состоится 14 февраля в павильоне «Заповедное посольство», сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Парк «Зарядье»

Прочитает лекцию «Интимная близость: как жить без инфекций» главный специалист Департамента здравоохранения Москвы по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.

Отмечается, что вход свободный, но требуется предварительная регистрация. Трансляция лекции пройдет в соцсетях «Одноклассники» и «В контакте».

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Как сообщалоИА REGNUM, в Москве 14 февраля, в День всех влюбленных, собираются пожениться около 300 пар.

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