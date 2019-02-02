Якутск, 2 февраля, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Проблема нехватки мест в 203-м микрорайоне Якутска, где руководство национальной школы «Айыы Кыhата» отказывалось принимать русскоязычных детей, будет полностью решена через два года, когда там появится вторая школа. Но и сейчас никакой дискриминации по национальному признаку в этом микрорайоне нет, заверила глава Якутска Сардана Авксентьева. О том, что информация о недоступности сахаязычной школы для русскоговорящих детей не соответствует действительности, заявил и глава региона Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«Информация, распространяемая в СМИ про недоступность якутской школы «Айыы Кыhата» в 203-м микрорайоне, не является действительностью. Решение проблемы нехватки мест в 203-м микрорайоне уже есть и реализуется», — написал в соцсети глава республики.

Сардана Авксентьева в своём Facebook рассказала о том, что сегодня, 2 февраля, провела встречу с родителями детей, которые живут в 203-м микрорайоне, и заверила, что такая встреча уже не первая.

«Распоряжение о территориальности школы в 203-м микрорайоне было подписано мной 16 ноября прошлого года. Поэтому вопрос о национальной принадлежности никогда не стоял. Мы всегда будем придерживаться принципа обеспечения доступности образования, то есть дети в школу должны приниматься по месту регистрации, а также права выбора языка обучения. В нашей республике два государственных языка — русский и якутский. Соответственно, родитель любого ребёнка, проживающего в республике, подавая заявление о приёме в первый класс указывает язык обучения — якутский или русский. Никакой дискриминации по национальности при приёме детей нет, и быть не может», — заверила мэр Якутска.

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Она также проинформировала, что в оказавшейся в эпицентре скандала школе «Айыы Кыhата» уже начата внутренняя проверка с целью выяснить, соблюдало ли руководство учебного заведения этические нормы при общении с родителями потенциальных учеников.

«Мы также должны построить до конца 2020 года, по соседству, здание второй школы, запуск которой снимет проблему на несколько лет», — пояснила Сардана Авксентьева.

Юрист Феликс Антонов вообще уверен, что конфликт вокруг школы «Айыы Кыhата» создан искусственно.

«Кому-то, видимо, очень нужна межнациональная рознь в республике», — предположил он, пояснив, что в Якутске имеется 50 школ, из них только в четырёх язык саха преподают как основной, а в остальных — как факультативный, и то мест на таких дополнительных занятиях не хватает всем желающим.

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«Поэтому родители, которые хотят обучать своих детей на языке саха, создали эту уникальную школу, чтобы народ не потерял свой язык и не потерялся как народ. Мы же видим, что подрастающие поколения всё больше и больше говорят только на русском языке, а это создаёт очень большую угрозу для нашего выживания как народа со своим языком. И если мы сейчас не исправим это положение, то возможно скоро останемся без своего уникального языка. Тогда будущие поколения нам не простят эту ошибку», — считает Феликс Антонов.

Он предлагает родителям, которые хотят, чтобы их дети учили язык саха, подавать в школы соответствующие заявления, а при отказе жаловаться на ущемление прав коренных народов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители 203-го микрорайона Якутска не могут поделить между собой единственную школу. Представители народа саха считают, что учебное заведение «Айыы Кыhата» должно быть национальным и с преподаванием на якутском языке, а родители русскоязычных детей жалуются, что других школ в микрорайоне нет.

Скандалом вокруг отказов руководства школы «Айыы Кыhыта» принимать на обучение русскоязычных детей заинтересовалась уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она намерена проверить достоверность этой информации. Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») призвал директора школы «Айыы Кыhыта» соблюдать законодательство России и принять в школу русскоговорящих учеников.

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