Русский нельзя якутский: в столице Якутии скандал из-за родных языков

Якутск, , 08:58 — REGNUM В Якутии языковой вопрос встал ребром. Скандал разгорелся в 203-м микрорайоне Якутска, жители которого не могут поделить между собой школу. Представители народа саха считают, что учебное заведение «Айыы Кыhата» должно быть национальным и с преподаванием на якутском языке, а родители русскоязычных детей жалуются, что других школ в микрорайоне нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Школа «Айыы Кыhата» новая и единственная в 203-м микрорайоне. Раньше она располагалась во Дворце детского творчества и собственного помещения ждала 14 лет. Проблемой оказалось то, что школы для детей, у которых родной язык — русский, в этом микрорайоне нет. При этом руководство «Айыы Кыhата» и некоторые родители учеников выступают против открытия русскоязычных классов, пишет News.Ykt.ru.

«Наши дома находятся совсем рядом с этой школой. Поэтому мы были уверены, что никаких проблем не будет. Но директор сказала, что мест нет, и она не будет принимать русскоязычных детей, — рассказала региональному СМИ жительница микрорайона Наталья. — Я не знаю, что делать. Где будет учиться мой ребёнок? Было бы разумнее построить в густонаселенном районе сначала обычную общеобразовательную школу, где были бы и русские, и якутские классы. Сейчас очень жалею, что купила квартиру в 203-м».

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В свою очередь родители учеников «Айыы Кыhата» уверены, что открытие в ней русскоязычных классов нарушит конституционные права детей на обучение и воспитание на родном языке. За то, чтобы школа осталась якутской, люди намерены митинговать.

«Это противоречит концепции обучения в «Айыы Кыhата». Дети поступали именно в национальную школу. И сейчас такая ситуация: без ведома родителей может в корне измениться программа обучения и воспитания, — возмущены родители учеников саха. — Все эти годы дети ютились в тесном помещении: не было ни спортзала, ни буфета. И никому до нас не было дела. А сейчас, когда мы наконец переезжаем в новое здание, все вдруг заинтересовались нами».

Тем, кому нужны русскоязычные классы, родители учеников национальной школы предлагают подождать два года — тогда в микрорайоне обещают построить обычную общеобразовательную школу. «Ждать два года или 14 лет? Это ведь большая разница», — аргументируют свою позицию родители. Они подчёркивают, что для них важно, чтобы их дети хорошо знали родной язык, и ценят особенную семейную атмосферу в «Айыы Кыhата»: «Чувствуется, с каким уважением здесь относятся к якутской культуре и родному языку».

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Однако родителям русскоязычных детей в управлении образования Якутска уже пообещали, что в национальной школе появятся классы с преподаванием на русском языке, если будет достаточное количество заявлений. Люди не против, чтобы их дети, которые не саха по национальности, тоже учили якутский, но детей, которых хотят отдать в эту школу, оказалось больше, чем она способна вместить. По словам начальника управления образования Якутска Алексея Семёнова, эту проблему сейчас пытаются решить. Скорее всего, детей будут распределять по соседним школам.

«Многие родители уже сдались или просто ждут, когда власти предложат выход из ситуации, — объясняет жительница 203-го микрорайона Ольга Слепцова. — А мы хотим получить здание школы, в которой сейчас находится «Айыы Кыhата». Изначально планировалось, что здание для их школы построят в 47-м квартале. А в итоге им четыре года назад подарили здание, куда должны были ходить наши дети из 203-го микрорайона. Мы считаем это несправедливым. В этой ситуации наши дети оказались заложниками».

Инициативная группа родителей из 203-гомикрорайона намерена обратиться к президенту Владимиру Путину, а также в Генеральную прокуратуру России. Как пишет ИА SakhaDay, заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова обещала разрешить ситуацию в 203-м микрорайоне с учётом интересов всех детей, но пока ситуация такова: желающих учиться в новом здании больше, чем оно может вместить. Рассматривается вариант открытия дополнительных классов в приспособленных помещениях.

«Это вынужденная временная мера, до тех пор, пока не будет построено здание второй школы в этом микрорайоне. Нужно будет потерпеть год-другой», — отметила представитель мэрии Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии предлагали прописать в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) нормативы изучение государственного языка в республиках, а остальные нюансы по регулированию языкового вопроса оставить на усмотрение самих регионов. Принцип добровольности при изучении национальных языков в республиках должен быть, но не в той форме, которая сейчас предлагается федеральным центром, высказал мнение депутат Госсобрания республики Иван Шамаев. Он подчёркивал, что в Якутии изучение национального языка всегда было добровольным, а потому потребности регулировать эту ситуацию нет.