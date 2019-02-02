Виновником языкового скандала в Якутии назван экс-глава республики Борисов

Якутск, , 12:01 — REGNUM Межнациональные споры в одном из микрорайонов Якутска поставили на уши всю республику. Напряжение в связи с отсутствием там школы для русскоязычных детей нарастало с ноября, а разрешилась ситуация только после того, как о ней узнали федеральные СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причины и последствия языкового скандала проанализировал журналист и политолог республики Виталий Обедин.

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«Ну, что, сор вынесли из якутской избы? Как только история о ситуации со школами на 203-м микрорайоне столицы Якутии попала в центральные СМИ, начались нервные сокращения, последовали заявления, началась суета. Глава чуть не ночью отписался «все хорошо!», мэр с утра встречается с администрацией школы и родителям. Вопросы, на которые до этого следовало невнятное мычание вдруг обретают более-менее чёткие ответы», — отметил эксперт.

По его мнению, причина скандала национальный вопрос и даже не язык обучения в отдельно взятой школе, а «элементарный бардак, предпосылкой к которому послужила сначала элементарная жадность, а затем попытка усидеть на двух стульях — и закон о праве ребёнка на обязательное бесплатное образование соблюсти, и якутскую интеллигенцию не обидеть».

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Главным виновником сложившейся ситуации Виталий Обедин считает экс-главу республики Егора Борисова:

«Именно он был главным лоббистом проекта «203-й микрорайон», в котором интересы застройщика (РФА-инвест, ОАО ДСК и РИК) были поставлены выше не только интересов города, но и здравого смысла. Ладно, отдали землю в центре города по цене ниже рыночной стоимости. Ладно за бюджетные деньги подвели коммуникации. Ладно оттеснили город от принятия решений — как архитектурных, так и инфраструктурных. Ладно на ходу пересмотрели планы, сократив количество школьных мест (на 300 с лишним) и мест в детских садах (на 100)… Но где мозги-то?! Сначала построить микрорайон, рассчитанный почти на 11 тыс. жителей, а потом озаботится вопросами социальных объектов…».

Эксперт подчёркивает, что, не смотря на его попытки предупредить представителей власти о необходимости возведения в новом микрорайоне не только многоэтажек, но и соцучреждений, «караван шёл своим ходом».

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«Сегодня имеем, что имеем. Детям негде учиться. 1-й раз в 1-й класс — и некуда, — констатировал политолог. — И это ещё не всё! Есть не только первоклассники, но также вторые и третьи классы».

По информации Виталия Обедина, вопрос, быть или не быть русскоязычным классам в школе «Айыы Кыhыта», был решён ещё 16 ноября 2018 года, когда мэр Якутска Сардана Авксентьева подписала распоряжение о том, что это учебное заведение относится по подведомственности к 203-му микрорайону.

«Это — документ. В отличие от заявлений, инсинуаций, слухов в WhatsApp-группах и так далее. Он означает, что в школу должны набирать по прописке. При поступлении в школу родители вправе указывать язык обучения. Отказать не могут. Потому что иначе вмешивается прокуратура и национальный вопрос плавно переходит в административное дело. Я сейчас не говорю о том, хорошо это или плохо: я прекрасно знаю, сколько лет ждали появления своего здания педагоги «Айыы Кыhыта» и родители сахаязычных детей. Это — факт, порожденный безысходностью: нужны школьные места, а их нет», — пояснил Виталий Обедин.

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Он подчёркивает, что напряжение по поводу нежелания руководства национальной школы принимать туда русскоязычных детей зрело с ноября и фактически являлась «бинарной социальной взрывчаткой из двух компонентов»: активности родителей, недовольных принятым решением и безвольностью муниципальных чиновников, не обозначивших чётко свою позицию.

«Родители русскоязычных детей жаловались на притеснения, родители сахаязычных отстаивали начальный концепт национальный школы и грозили митингами. Сейчас, к слову, самые яростные активисты получают по шее со всех сторон за то, что их стараниями Якутия вышла на передовицы федеральных СМИ, как регион с национальным конфликтом. Это можно было бы погасить в зародыше, проявил управления образования характер, и сделай чёткие исчерпывающие заявления относительно обучения. Но управление, пардон, катало вату, ждало записи в первый класс, чтобы посмотреть «а сколько детей вообще будет?», — рассказал политолог.

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По его мнению, это привело к тому, что ситуация усугубилась. В том числе провоцировали недовольство родителей действия руководства школы «Айыы Кыhыта», считает Виталий Обедин. У кого-то принимали заявления, у кого-то нет, кому-то ставили входящие, кому-то говорили, что приём ведётся, но «обучение всё равно будет на якутском».

«Причина очень проста — из-за половинчатой позиции управления многие, и администрация школы, и часть родителей убедили себя, что решения о языке обучения будет приниматься в зависимости от того, как много поступит заявлений», — объяснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, скандалом вокруг отказов руководства школы «Айыы Кыhыта» принимать на обучение русскоязычных детей заинтересовалась уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она намерена проверить достоверность этой информации.

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Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») призвал директора школы «Айыы Кыhыта» соблюдать законодательство России и принять в школу русскоговорящих учеников.

Напомним, школа в 203 районе Якутска только одна, и заявления о поступлении туда принимались только на сахаязычных детей. Тех, кто на якутском не говорит, начальник управления образования Якутска Алексей Семёнов предлагал распределять по соседним школам, которые не находятся рядом с местом жительства детей.