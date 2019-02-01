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Омбудсмен заинтересовалась скандалом с русскоязычных детьми в школе Якутска

Общество

В школе «Айыы Кыhата» в Якутске отказались зачислять русскоговорящих учеников

Москва, 1 февраля 2019, 19:29 — REGNUM  Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова намерена проверить информацию об отказе принимать русскоязычных детей на обучение в одной из школ Якутска. Об этом сообщается 1 февраля на странице омбудсмена в Facebook.

«Анна Кузнецова проверит появившуюся в СМИ информацию о том, что одна из Якутских школ отказала в зачислении русскоязычных детей», — говорится в сообщении.

Напомним ранее сегодня в ряде СМИ со ссылкой на родителей учащихся появились сообщения о том, что национальная школа «Айыы Кыhата» в Якутске отказалась принимать на учёбу русскоговорящих детей из другой, ранее закрывшейся, школы.

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