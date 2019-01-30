Нижний Новгород, 30 января, 2019, 13:15 — ИА Регнум. В Нижегородской области установлен прожиточный минимум на четвёртый квартал 2018 года. Он составил 9222 рубля на душу населения, относительно данных третьего квартала показатель уменьшился почти на 3% (на 265 рублей) — с 9487 рублей. Постановление правительства Нижегородской области о величине прожиточного минимума принято 28 января 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бедность

Снижение показателя, который высчитан на основании уровня цен и потребительской корзины региона, отмечается по всем основным социально-демографическим группам.

Трудоспособному населению показатель снижен на 2,6% — с 10 209 до 9952 рублей, пенсионерам — на 2,2% (с 7837 до 7666 рублей), а детям почти на 5% — с 9805 до 9355 рублей.

Напомним, показатель будут использоваться для расчёта различных выплат и пособий.

При этом, по данным Нижегородстата, индекс потребительских цен за январь — декабрь 2018 года относительно 2017 года составил 103,7%. В декабре 2018 года показатель относительно того же периода предыдущего года составил 104,8%. В целом в последний месяц 2018 года существенно подорожали некоторые виды продуктов питания, входящие в потребительскую корзину: яйца — на 23%, плодоовощная продукция — на 12%, а свежие огурцы и помидоры — в 1,4 раза, на 16−20% стали дороже обходиться капуста и картофель, на 10−11% — свекла и репчатый лук. Подорожали и фрукты, например яблоки и груши, — в среднем на 3−8%. Макаронные изделия, мука и рыба также стали дороже на 5−7%. В целом минимум тех продуктов, что составляет потребительскую корзину нижегородца, в ноябре 2018 года в среднем обходился в 3,6 тыс. рублей, став дороже относительно декабря 2017 года на 3,6%.

Индекс цен на непродовольственные товары в регионе в декабре 2018 года относительно декабря 2017 года составил 104,6%.

«В декабре 2018 года индекс цен и тарифов на услуги, оказываемые населению Нижегородской области, составил по отношению к предыдущему месяцу 100,2%, по отношению к декабрю 2017 года — 104,7%», — отмечается в докладе органов статистики.

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Напомним, по итогам 2017 года (данные за 2018 год ещё не подведены) в регионе доход ниже прожиточного минимума был у 5% населения — до 7 тыс. рублей в месяц. Порядка 7,3% жителей имели среднедушевой доход от 7 до 10 тыс. рублей.

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