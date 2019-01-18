Сколько нижегородцев живут за чертой бедности и выше неё: статистика

Нижний Новгород, , 11:16 — REGNUM В Нижегородской области по итогам 2017 года почти 15% населения региона имели среднедушевой денежный доход от 10 до 15 тыс. рублей в месяц, а 12,3% — менее 10 тыс. рублей, в том числе 0,5% — ниже 3,5 тыс. рублей. Нижегородстат подвёл итоги доходов населения за 2017 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Органы статистики региона подвели предварительные итоги распределения населения по среднедушевым денежным доходам. При этом на начало 1 января 2017 года в регионе проживали 3,247 млн человек, средняя зарплата по итогам января-декабря 2017 года составила порядка 30,6 тыс. рублей при среднедушевых денежных доходах 30 741 рубль (с учётом январской выплаты в 5 тыс. рублей для пенсионеров). По данным отделения Пенсионного фонда РФ, в 2017 году средний размер страховых пенсий в области составил 13,06 тыс. рублей (пенсии по старости — 13 438,5 рубля), а средний размер государственных пенсий — 8 497 рублей. При этом прожиточный минимум за четвёртый квартал 2017 года в регионе был 8739 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 9388 рублей, для пенсионеров — 7229 рублей и для детей — 9009 рублей.

По данным Нижегородстата, за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) по итогам 2017 года были, как минимум, 5% населения — их среднедушевой доход был до 7 тыс. рублей в месяц. Ещё 7,3% жителей были в категории тех, чей доход от 7 до 10 тыс. рублей, 14,9% — от 10 до 15 тыс. рублей, 26,3% — от 15 до 25 тыс. рублей, 17,2% — более 25 тыс. рублей, но менее 35 тыс. рублей. А доход свыше 35 тыс. рублей имели 29,3% жителей. При этом число последних относительно итогов 2016 года увеличилось на 0,3%, и настолько же выросло число представителей предпоследней категории.

В это же время реальный располагаемый денежный доход в период с 2015 по 2017 год относительно итогов предыдущих периодов снижался. В 2017 году показатель относительно 2016 года составил 95,8%.

Объём денежных доходов нижегородцев по итогам 2017 года составлял 1 195 688,8 млн рублей (против 1 195 405,3 млн рублей в 2016 году), из которых — 37,8% была оплата труда, 20,4% — социальные выплаты, а 31,1% — другие доходы, включая скрытую зарплату. Среди заметных тенденций снижение последнего показателя — с 34%, и увеличение пункта оплаты труда (с 35,1%). Кроме того, было заметно снижение доли доходов от собственности — с 6,2% до 5,7%.

В 2017 году нижегородцы тратили 76,4% денежных доходов на оплату услуг и покупку товаров, нарастив показатель относительно 2016 года с 71%, но при этом доля доходов, направляемая на прирост финансовых активов, снизилась почти на 6% — с 18,5% до 12,7%.