Нижегородстат оценил стоимость продуктовых минимумов в городах области

Нижний Новгород, , 13:03 — REGNUM В Нижегородской области в ноябре 2018 года стоимость минимального набора продуктов питания, включённых в потребительскую корзину, составляла 3636,95 рубля, подорожав относительно октября на 1,1%, а относительно декабря 2017 года — на 3,6%. Показатель варьировался в зависимости от города, больше всех на продуктовый минимум требовалось жителю города Урень — 3831,8 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При среднеобластной стоимости продуктового минимума 3636,95 рубля в Нижнем Новгороде он составляет 3700,7 рубля и относительно октября вырос в цене на 0,4%, относительно декабря — на 2,2%. Для жителей Арзамаса показатель составил 3581,69 рубля, Дзержинска — 3494,44 рубля, Семёнова — 3554,6 рубля, Лысково — 3727,58 рубля и Городца — 3760,42 рубля.

Для справки: в Приволжском федеральном округе самый низкий показатель стоимости минимального набора продуктов питания в ноябре 2018 года зафиксирован в Саратовской области — 3180,29 рубля, Мордовии — 3239,05 рубля и Пензенской области — 3287,24 рубля. Выше всех стоимость продуктового минимума в Самарской области — 3766,93 рубля.

«Из 85 территорий Российской Федерации по стоимости условного (минимального) набора Нижегородская область в ноябре 2018 года занимала 28 место», — отметили в Нижегородстате.

Помимо этого, областные органы статистики отследили изменение цен на различные продукты питания. За ноябрь плодовоовощная продукция в среднем подорожала на 3%, причём репчатый лук стал обходиться дороже на 15%, картофель и морковь — на 3−6%, капуста — на 1%. Существенное удорожание отмечалось на огурцы — в 1,4 раза и помидоры — в 1,3 раза. Стал дороже на 14% виноград, а груши и бананы подорожали на 2−3%, а вот цитрусовые в преддверии новогодних праздников подешевели на 15%.

Из основной группы продуктов питание за ноябрь подорожали в среднем на 3−6% сахар, мясо птицы, мороженая разделанная рыба (кроме лососевых), рис, манная, овсяная и перловые крупы. В пределах 1−2% стали дороже обходиться яйца, сливочное масло, сметана и молоко.

Между тем подсолнечное масло, маргарин, вареные колбасы, пшеничная мука, гречневая крупа и макаронные изделия в ноябре подешевели на 2−3%, а алкоголь — на 1%.

В целом в ноябре 2018 года индекс цен на продовольственные товары по региону относительно октября составил 100,2%.

Средняя номинальная зарплата за девять месяцев 2018 года в Нижегородской области составляла 31 880,3 рубля при среднедушевом денежном доходе населения за третий квартал — 30 767 рублей.

Величина прожиточного минимума за третий квартал 2018 года по Нижегородской области составила 9487 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 10 209 рублей, пенсионеров — 7837 рублей, детей — 9805 рублей.

Реальный располагаемые денежные доходы населения за январь-октябрь 2018 года относительно такого же периода 2017 года снизились на 0,5%.