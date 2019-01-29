Москва, 29 января, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Отношения России и Белоруссии считает хорошими половина граждан РФ (50%), плохими — 17%. Затруднились ответить 33% респондентов. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

По мнению 17%, за последнее время отношения между двумя странами улучшились. 19% отмечают ухудшение отношений; 39% опрошенных не замечают изменений.

Улучшение отношений проявляется в том, что «ведутся переговоры, укрепляются контакты», «улучшились торгово-экономические отношения». Ухудшение отношений выражается в том, что «между лидерами двух стран есть разногласия по ряду вопросов», «нефтегазовый конфликт».

Около половины граждан РФ (47%) относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко хорошо, 6% — плохо, 40% — безразлично. Более трети граждан (34%) верят, что отношения России и Белоруссии будут улучшаться.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Белоруссия должна ценить оказываемую Россией кредитную поддержку. По его словам, объём кредитной помощи Минску превышает $6,5 млрд.

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