Медведев посоветовал Минску ценить помощь от Москвы

Москва, , 15:40 — REGNUM Белоруссия должна ценить оказываемую Россией кредитную поддержку. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на сегодняшнем совещании с вице-премьерами.

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Белоруссия надеется на госкредит РФ в $1 млрд

Премьер-министр отметил, что в настоящее время объём кредитной помощи Минску со стороны Москвы превышает $6,5 млрд, не считая связанного кредита на строительство АЭС. При этом, несмотря на сложности из-за западных санкций, Москва не требует от Минска возврата ранее выданных кредитов и продлевает их.

«По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях»,— отметил Медведев.

Что касается возможных потерь Белоруссии от налогового манёвра в нефтяной отрасли в России, Медведев заявил, что Россия никогда не обещала никаких компенсаций даже «для самых близких» стран, но тем не менее переговоры и обсуждения по этому вопросу ведутся.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск договорился с Москвой о выделении государственного кредита в 2019 году. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что Белоруссии может быть предоставлен кредит на сумму почти $630 млн на рефинансирование долга республики перед Россией.