Лукашенко мягко сказал «нет»: о единой валюте России и Белоруссии

Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Паритета между Россией и Белоруссией по валютному вопросу быть не может в силу несравнимости двух экономик, поэтому заявление Александра Лукашенко следует рассматривать как тактичный отказ от идеи единой валюты, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 18 января, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя заявления президента Белоруссии о единой валюте двух стран.

Как сообщалось ранее, Лукашенко в своем выступлении допустил, что у России и Белоруссии может быть общая валюта, однако такой валютой, по его мнению, не может стать российский рубль, поскольку «общая валюта» не должна быть «валютой Центробанка России». Президент Белоруссии предположил, что может быть «на равных условиях создан эмиссионный центр» для выпуска новой валюты.

Никакого паритета условий по этому вопросу между Россией и Белоруссией, разумеется, быть не может. Хотя бы потому, что Центробанк РФ — в десятки раз более мощная организация при сравнении по любому параметру: объему золотовалютных резервов, масштабу операций и так далее. Лукашенко просто нашел способ мягко сказать «нет».

Да и вероятный эффект от введения единой для России и Белоруссии валюты не стоит переоценивать. Да, это упростило бы некоторые операции, но эффект не был бы очень уж значительным. Историю с введением евро, которое стимулировало торговые и туристические потоки, повторить бы не удалось, — отметил Юрий Ичкитидзе.