Москва, 29 января, 2019, 07:18 — ИА Регнум. К разработке поправок в действующее законодательство о противодействии коррупции, предусматривающих освобождение чиновников от наказания за коррупцию при наличии «обстоятельств непреодолимой силы», приступило министерство юстиции (Минюст) Российской Федерации. Об этом пишет газета «Ведомости».

Остановить коррупцию

По данным издания, речь идет о таких случаях, когда из-за объективных причин невозможно соблюдение соответствующих ограничений и запретов.

Помимо Минюста в разработке поправок, которые готовятся во исполнение одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 гг., также принимают участие министерство труда и социальной защиты (Минтруд), Следственный комитет России (СКР), МВД и Генпрокуратура.

Отмечается, что в правительство РФ уже внесен доклад о необходимых изменениях в федеральный закон «О противодействии коррупции».

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Как передавало ИА REGNUM, 16 января глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме заявил, что единственным действенным способом борьбы с коррупцией в РФ является цифровизация.

По его мнению, именно «оцифровывание» деятельности чиновников способно сделать их работу прозрачной.

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