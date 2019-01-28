Суд Марий Эл может быть предвзятым: дело Маркелова отдали в Нижний Новгород
Москва, 28 января, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого во взятке в размере 235 млн рублей, будет рассматривать Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода. Соответствующее решение принял Верховный суд РФ по ходатайству заместителя Генерального прокурора РФ.
Также содержание под стражей Маркелова и главы «Телекомпании 12 регион» Наталии Кожановой было продлено еще на три месяца — до 3 мая 2019 года. Обвиняемые участвовали в закрытом для прессы заседании по видеосвязи из СИЗО.
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При удовлетворении ходатайства о смене подсудности уголовного дела судья сослался на широкие связи Маркелова в органах власти, правоохранительных органах и судейском сообществе, на тесный контакт с председателем йошкар-олинского суда Александром Николаевым по делам, которые были в его производстве, а также на то, что Маркелов тесно общался с председателем республиканского Верховного суда и помогал трудоустраивать его дочь, сообщает «7x7». Все это могло сказаться на беспристрастности судей в Марий Эл.
Передача дела, считает судья, не будет препятствовать доступу к правосудию. Дело будет рассматривать суд той же компетенции, хотя и другой юрисдикции.
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Напомним, заседание суда об изменении подсудности уголовного дела экс-главы республики проходило в закрытом от СМИ режиме. На этом настаивали и представители защиты, и обвиняемые. По словам Маркелова, он собирался приводить доводы для судьи. а не для общественного обсуждения, и они «не дадут авторитета нашей власти», а также могут «затронуть вообще судебную систему».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.
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Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
В отношении Криваша вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он скрылся от органов следствия и находится в розыске.
В конце декабря 2017 года в отношении Леонида Маркелова было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов», а в марте — о «Злоупотреблении должностными полномочиями».
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С делом экс-главы республики в одно производство объединено уголовное дело в отношении экс-главы марийского минсельхоза Ираиды Долгушевой. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.
Ни один из обвиняемых свою вину не признает.
В конце декабря 2018 года подозреваемым были предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, а также злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном обороте оружия.