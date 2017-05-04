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Экс-глава Марий Эл Маркелов просится из СИЗО в баню

Происшествия

Бывший глава республики находится в СИЗО Лефортово

Москва, 4 мая 2017, 09:29 — REGNUM  Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов недоволен условиями содержания в СИЗО в части отсутствия горячей воды в камерах изолятора. Бывшего чиновника посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

«Маркелов высказал просьбу выводить его в баню хотя бы два раза в неделю. Кстати, с такой просьбой к правозащитникам регулярно обращаются и другие заключенные, например, экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер», — цитирует представителя ОНК ТАСС.

По словам члена комиссии, Маркелов удивлен отсутствием горячей воды в камерах, где содержатся бывшие высокопоставленные чиновники. «Претензий особых нет. Горячую бы воду в камеры. А то ведь ледяная из крана льется», — сообщил представитель ОНК, ссылаясь на экс-главу Марий Эл.

Член наблюдательной комиссии также отметил, что Маркелову измеряют давление три раза в сутки, бывший руководитель республики похудел на 4 кг в связи со стрессом и говорит, что в СИЗО его здоровье не улучшилось.

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Напомним, ранее Маркелова посещала в СИЗО член ОНК Когершын Сагиева. Уже тогда экс-глава Марий Эл констатировал отсутствие горячей воды в камере. «В итоге кипятильником нагреваю воду и грею руки и ноги», — пояснял Маркелов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 апреля 2017 года экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов попросился в отставку. 10 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении экс-заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл о фиктивных письмах. На основании которых были выданы кредиты ООО «Птицефабрика Акашевская».

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13 апреля в рамках расследования дела о птицефабрике был задержан Маркелов. В отношении экс-главы региона возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантами также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш (второй по размеру состояния среди депутатов Госсобрания Марий Эл).

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По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Криваш свою вину не признает, в настоящее время он находится на лечении за границей. Кожанова, как и Маркелов также считает себя невиновной. По решению Басманного суда Москвы они находятся в СИЗО до 12 июня. Защита просит освободить Маркелова под денежный залог либо избрать в отношении него домашний арест. Жалоба об избрании меры пресечения в отношении Маркелова будут рассматриваться 10 мая.

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Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова
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