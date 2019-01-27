Вашингтон, 27 января, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса выступают против начала гражданской войны в Венесуэле. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Самое важное (в Венесуэле) — не допустить гражданской войны», — отметил Столтенберг.

По его словам, союзники НАТО пытаются найти решение для урегулирования ситуации в Венесуэле путем переговоров.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января в Каракасе спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Поддержку ему сразу же выразили Вашингтон, Брюссель и ряд латиноамериканских стран.

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