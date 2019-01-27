Нетаньяху: Израиль признал Гуайдо новым лидером Венесуэлы

Иерусалим, , 18:52 — REGNUM Власти Израиля признали председателя оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо новым главой страны. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на странице в соцсети Twitter.

По его словам, Израиль присоединяется к ряду стран в «признании нового руководства Венесуэлы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января 2019 года в Венесуэле начались акции протеста, после того как Николас Мадуро был приведен к присяге на второй президентский срок.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказавшийся признавать результаты голосования, назначил себя исполняющим обязанности президента страны. Данный акт был сразу же поддержан США, Канадой и некоторыми странами Латинской Америки.

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