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Нетаньяху: Израиль признал Гуайдо новым лидером Венесуэлы

Политика

10 января 2019 года в Венесуэле начались акции протеста, после того как Николас Мадуро был приведен к присяге на второй президентский срок

Нетаньяху: Израиль признал Гуайдо новым лидером Венесуэлы
Иллюстрация: Asambleanacional.gob.ve
Хуан Гуайдо

Иерусалим, 27 января 2019, 18:52 — REGNUM  Власти Израиля признали председателя оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо новым главой страны. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на странице в соцсети Twitter.

По его словам, Израиль присоединяется к ряду стран в «признании нового руководства Венесуэлы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января 2019 года в Венесуэле начались акции протеста, после того как Николас Мадуро был приведен к присяге на второй президентский срок.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказавшийся признавать результаты голосования, назначил себя исполняющим обязанности президента страны. Данный акт был сразу же поддержан США, Канадой и некоторыми странами Латинской Америки.

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Политический кризис в Венесуэле
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