Екатеринбург, 27 января, 2019, 05:30 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга на Городском пруду появилась снесённая ранее Краснознамённая группа. Общественники изготовили уменьшенную копию монумента изо льда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Краснознамённая группа изо льда на пруду

Как сообщили активисты свердловского отделения общественной организации «Суть времени», изготовление ледяной копии Краснознамённой группы проходило непросто. На это ушло более 12 часов. Воплотить идею помог скульптор Олег Чеботаев.

Андрей Алексеев Изготовление ледовой копии

«Бруски изо льда пришлось нести в центр пруда, потом аккуратно устанавливали заготовку, склеивали её. При этом погода морозная и ветреная. У нас генераторы не выдерживали, останавливались. Но люди справились. Получилось украшение для нашего города. Очень надеемся, что в администрации поддержат горожан, общественные и ветеранские организации, которые давно говорят о необходимости возвращения памятника, который был установлен за вклад города в индустриализацию, научное развитие и победу в Великой Отечественной войне», — сообщил активист движения.

Андрей Алексеев Ледовая Краснознамённая группа в Екатеринбурге

Напомним, что шесть лет назад, в центре Екатеринбурга на Плотинке в ночь с 25 на 26 января 2013 года была снесена Краснознамённая группа. Городская общественность отреагировала на это событие крайне негативно.

Активисты свердловского отделения общественной организации «Суть времени» провели социологическое исследование, в ходе которого опросили около двух тысяч респондентов. По его итогам выяснилось, что более 72% горожан выступают за возвращение Краснознамённой группы на историческое место. Также проводились многочисленные опросы в интернете и во время телепередач, которые подтверждали полученный в ходе соцопроса результат.

Также с открытым письмом за возвращение монумента выступили именитые горожане: прославленные спортсмены, учёные, писатели, врачи, ветераны Великой Отечественной войны и почётные жители Екатеринбурга и Свердловской области. Всего под обращением подписались более ста именитых горожан.

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Добавим, что начиная с 2013 года, активисты общественных организаций регулярно проводят различные акции и массовые мероприятия, требуя вернуть памятник городу. Так 27 января в Екатеринбурге активисты свердловского отделения общественной организации «Суть времени» с 12:00 намерены вновь провести пикет на Плотинке за возвращение Краснознамённой группы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 ноября 2018 года активисты свердловского отделения общественного движения «Суть времени» провели в центре Екатеринбурга на Плотинке памятную акцию, посвящённую 45-летию награждения города и его жителей Орденом Ленина. В тот день несколько десятков общественников построились на Плотинке с красными флагами, символизируя монумент.

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Отметим, что Свердловск (ныне Екатеринбург) стал первым «тыловым» городом СССР, удостоенным высшей государственной награды за вклад в Победу. В честь этого события, на следующий год, в мае 1974 года в центре Свердловска была установлена Краснознамённая группа с Орденом Ленина — памятник, ставший одним из главных символов города.

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