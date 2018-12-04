Свердловский губернатор назвал условие возвращения Краснознамённой группы

Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM По вопросу возвращения Краснознамённой группы с Орденом Ленина в центр Екатеринбурга нужно «советоваться с людьми». Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

«Надо посоветоваться с людьми, потом в какое-то время сформировать решение», — заявил глава региона.

На уточняющий вопрос корреспондента ИА REGNUM, с какими именно людьми нужно «посоветоваться», Куйвашев ответил: «Со всеми».

Напомним, общественность Екатеринбурга уже не раз требовала от властей восстановления Краснознамённой группы с Орденом Ленина. Открытое письмо к губернатору с просьбой вернуть памятник подписали около 100 значимых жителей города и области. В многочисленных «живых» и интернет-опросах регулярно побеждали сторонники восстановления архитектурной композиции. А 30 ноября за возврат знамённой группы высказался глава Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Авангардная стела с Орденом Ленина была подарена городу за трудовые, военные и научные заслуги свердловчан. Однако в ночь с 25 на 26 января 2013 года памятник был снесен администрацией города. на его месте установили часы, отсчитывающие время до сочинской Олимпиады.

В декабре 2013 года на тот момент сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что на месте Краснознамённой группы видит символ вне времени и вне личностей.

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