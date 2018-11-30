Глава свердловской ОП: «Я бы вернул Краснознамённую группу»

Екатеринбург, , 13:45 — REGNUM Краснознамённую группу с Орденом Ленина нужно вернуть Екатеринбургу. Об этом заявил глава Общественной палаты Свердловской области Александр Левин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Я бы вернул Краснознамённую группу. Это наша история, история нашего города, нашей области. История многих наших людей. Почему нет? Зачем забывать свою историю, какая бы она не была?» — считает общественник.

Левин крайне негативно охарактеризовал тех, кто «воюет» с историей. «Воевать с памятниками, сносить памятниками, сносить монументы — это не по-человечески!» — предостерег глава Общественной палаты региона.

Напомним, 28 ноября глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в мэрии города «думают» над вопросом дальнейшего будущего Краснознаменной группы. «Вопрос не оставлен», — подчеркнул мэр.

Архитектурную композицию снесли в ночь с 25 на 26 января 2013 года. Снос памятника возмутил городскую общественность. Более 100 выдающихся свердловчан подписались за возвращение архитектурной композиции на почетное место — в центр Екатеринбурга. 16 ноября движение «Суть времени» «оживило» Краснознамённую группу. А 21 ноября депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил мэру города вернуть памятник.

Авангардная красная стелла, на которой размещалась увеличенная копия Ордена Ленина, символизировала достижения жителей Екатеринбурга-Свердловска за XX столетие — в индустриализации, трудовые подвиги в Великой Отечественной войне, научные прорывы.

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