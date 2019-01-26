Лондон, 26 января, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Джереми Хант присоединился к коллегам из других стран ЕС и назвал условия, при соблюдении которых официальный Лондон готов признать спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве единственного президента Боливарианской Республики.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

«Гуайдо — тот самый человек, кто сможет вести Венесуэлу вперед», — написал министр на странице в соцсети Twitter.

По его словам, Британия признает Гуайдо временным президентом, если в течение восьми дней в Венесуэле не будут объявлены «новые и честные выборы».

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Как передавало ИА REGNUM, 26 января президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц практически одновременно заявили, что Париж, Мадрид и Берлин признают спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве единственного президента Боливарианской Республики, если действующий глава государства Николас Мадуро в течение восьми ближайших дней не объявит в стране новые выборы.

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