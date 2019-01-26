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Представитель МИД РФ прокомментировала ультиматум ЕС Николасу Мадуро

Политика

Запад требует от Мадуро провести досрочные выборы в Венесуэле

Представитель МИД РФ прокомментировала ультиматум ЕС Николасу Мадуро
Hugoshi
Николас Мадуро

Москва, 26 января 2019, 16:03 — REGNUM  Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала ультиматум властей Франции, Испании и Германии в адрес законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии, Франции и Испании потребовали от законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в течение ближайших восьми дней объявить в стране досрочные выборы, в противном случае ключевые страны Евросоюза грозят признать спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом Боливарианской республики.

Захарова обратила внимание, что заявление властей Германии, Франции и Испании совершенно идентичны и даже сделаны в одно и то же время.

«Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время», — пишет дипломат.

Читайте ранее в этом сюжете: Испания, Франция и Германия ставят ультиматум Николасу Мадуро

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МИД России
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