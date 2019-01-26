Более 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
Москва, 26 января, 2019, 17:14 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 40 авиарейсов. Об этом свидетельствуют в субботу, 26 января, данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Шереметьево
По состоянию на 17:08 мск, во «Внуково» 7 рейсов задержано, 1 отменён; в «Шереметьево» 22 рейса задержано; в «Домодедово» 6 рейсов задержано, 11 отменено.
26 января в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу сообщили, что 26 и 27 января в Москве ожидаются сильный ветер, метель и гололедица.
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