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Собянин предупредил москвичей о «днях серьёзных испытаний»

Общество

Снегопады и перепады температур создадут для жителей Москвы серьёзные испытания

Собянин предупредил москвичей о «днях серьёзных испытаний»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Снегоуборочная техника вывозит снег

Москва, 26 января 2019, 14:32 — REGNUM  Снегопады и перепады температур создадут для жителей Москвы серьёзные испытания, сообщил 26 января мэр столицы Сергей Собянин на странице в Twitter.

«Сегодняшний и ближайшие дни будут серьезным испытанием для города. Перепад температур — до плюсовых значений. Сильные снегопады накроют Москву. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме», — заявил Собянин.

Ранее вице-мэр Москвы Пётр Бирюков проинформировал о полной готовности городских служб перед непогодой. Он рассказал, что в дни сильных осадков круглосуточное дежурство будут нести 9 тысяч единиц специализированной техники, будут работать стационарные и мобильные снегоплавильные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные снегопады в Москве будут идти до утра понедельника 28 января.

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