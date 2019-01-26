В Москве и области на выходных ожидается метель и гололедица

Москва, , 11:11 — REGNUM Сильный ветер, метель и гололедица ожидаются в эти выходные, 26 и 27 января в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

В экстренном предупреждении ГУ МЧС РФ по Москве москвичам и гостям столицы говорится об ожидающемся усилении ветра, с порывами до 12−17 м/с. На дорогах — гололедица и снежные заносы.

В Москве, по данным Росгидромета, днём 26 января и в течение суток 27 января будет сильный снег, метель. Синоптики прогнозируют в субботу выпадение около 7−9 мм осадков, что составит пятую часть месячной нормы.

При этом днём ожидается потепление до 8 градусов мороза.

Региональное ГУ МЧС РФ рекомендовало гражданам не искать укрытия от непогоды под деревьями, избегать приближения к шатким констукциям, обходить стороной рекламные щиты.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется значительно снизить скорость движения, избегать резких манёвров на дороге, увеличить при езде дистанцию от находящихся рядом других транспортных средств. Автомобиль желательно парковать вдали от деревьев, слабо укреплённых конструкций и рекламных щитов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильных снегопадах в столице. ПО данным метеорологов, за 26 и 27 января в Москве ождается выпадение половины месячной нормы осадков. Высота снежных сугробов составит около 55 см.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики рассказали, сколько продлится снегопад в Москве