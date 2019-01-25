Соледар, ДНР, 25 января, 2019, 10:17 — ИА Регнум. За минувшие стуки вооружённые формирования Украины 20 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 168 различных боеприпасов, сообщили 25 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

На горловском направлении ВСУ трижды применили крупнокалиберное стрелковое оружие. На донецком направлении украинские боевики использовали зенитную установку, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм, применили гранатомёты разных типов, крупнокалиберное и снайперское стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Доломитное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка, Старомихайловка, Ленинское, Саханка, Куликово, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что жертв среди мирных жителей ДНР, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 41 единицу боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель РФ в ОБСЕ заявил, что Украина перебрасывает в зону конфликта тяжёлое вооружение и технику, показывая тем самым нежелание выполнять Минские соглашения.

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